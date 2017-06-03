Ученые рассказали о пользе отказа от мяса

Исследователи из Оксфорда сообщили, что им удалось в очередной раз подтвердить теорию о пользе отказа от мяса.

Ученые заявили, что в будущем, возможно, отказ от употребления мяса и мясных продуктов может стать единственным выходом для всего человечества и сможет даже спасти людей от вымирания как вид. По словам исследователей, отказ от употребления мяса положительно скажется на здоровье, на планете и экологии.

Кроме того, если все люди на планете перестанут есть мясо, то в будущем, по словам исследователей из Великобритании, это решение даже сможет уберечь жителей планеты Земля от глобального потепления. Все дело в том, что в настоящий момент люди обрабатывают площади для выпаса скота, который потом применяется для пищи, тем самым вырубая большие территории лесов. Это отрицательно сказывается на климате и состоянии экологии планеты.

Также те животные, которые человек выращивает для употребления в пищу, во время своей жизни съедают огромное количество растительной пищи, а это результат уменьшения выделения в атмосферу кислорода. В итоге на планете становится значительно меньше растений, которые помогают поддерживать атмосферу планеты, очищать воздух и наполнять его кислородов.

Кроме того, скот вырабатывает метан (парниковый газ) в немалых объемах, в результате чего происходит негативная экологическая обстановка в целом. Снижение количество искусственно выращиваемого скота может значительно улучшить экологическую ситуацию и спасти человечество от глобального потепления и других экологических проблем.

Ученые подсчитали, что отказ человека от употребления мяса, поможет спасти больше 5 миллионов человек, а веганство — больше 8 миллионов. Ранее ученые рассказали, как заменить мясо.