Главное сейчас
-
СК нашел доказательства участия Яценюка в убийствах россиян в Чечне
-
В РФ предупредили НАТО о последствиях при присоединении Норвегии к альянсу
-
Мичман Балтфлота поймал упавшего с 8-го этажа ребенка
-
Песков прокомментировал сообщения о «тайных разговорах» Путина и Порошенко
-
В Австрии осудили создателя препарата «Украин»
Главные события у вас в почте
Ученые опровергли миф о пользе долгого сна в выходные
Долгий сон в выходные дни может быть не полезен, а, наоборот, вреден для здоровья. Об этом сообщило агентство Nation News. Оказывается, что люди, любящие поваляться подольше в кровати, часто испытывают сложности в учебе и на работе.
Ученые из Бэйлорского университета (штат Техас, США) провели эксперимент, разделив студентов на две группы, сообщил "Ридус". Одни спали одинаковое количество часов в течение всей недели, а другие недосыпали по будням и восполняли недостаток отдыха на выходных.
Оказалось, что нерегулярный сон и долгий отдых плохо сказываются на концентрации внимания и вредят организму. Отсыпающиеся в выходные студенты затруднялись быстро принять верное решение и хуже ориентировались в пространстве.
В мире Здоровье США Стиль жизни Еще 1 тег
Оставить комментарий