Ученые опровергли миф о пользе долгого сна в выходные

Долгий сон в выходные дни может быть не полезен, а, наоборот, вреден для здоровья. Об этом сообщило агентство Nation News. Оказывается, что люди, любящие поваляться подольше в кровати, часто испытывают сложности в учебе и на работе.

Ученые из Бэйлорского университета (штат Техас, США) провели эксперимент, разделив студентов на две группы, сообщил "Ридус". Одни спали одинаковое количество часов в течение всей недели, а другие недосыпали по будням и восполняли недостаток отдыха на выходных.

Оказалось, что нерегулярный сон и долгий отдых плохо сказываются на концентрации внимания и вредят организму. Отсыпающиеся в выходные студенты затруднялись быстро принять верное решение и хуже ориентировались в пространстве.