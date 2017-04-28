"Ъ": правительство разрешит ВИЧ-инфецированным усыновлять детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по реализации госстратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Несмотря на то, что документ подписан 20 апреля, он пока не опубликован на сайте кабмина, пишет "Коммерсантъ", в распоряжении которого оказался документ.

Как отмечает издание, правительство подготовило многоплановую стратегию борьбы с ВИЧ. Среди пунктов плана фигурирует также возможность людям с ВИЧ, принимающим антиретровирусную терапию, усыновлять детей.

"В документе предусматривается, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей. Во-первых, это возможно, если человек принимает терапию. Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией. Почему же ВИЧ-инфицированный не может усыновить такого ребенка?", - рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения мероприятий.

Соответствующий документ, по словам источника в правительстве, будет опубликован 2 мая. В Минздраве отказались комментировать информацию до официальной публикации.

Ранее сообщалось, что кабмин утвердил правила ведения регистра людей с ВИЧ.