Найден способ избавиться от негативного влияния глутамата натрия

Бразильские ученые установили, что силовой тренинг позволяет предотвратить ухудшение когнитивных способностей и двигательной координации, вызванные избыточным употреблением в пищу глутамата натрия (E621). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Ex erimental Physiology, кратко о нем сообщает Физиологическое общество.

К подобным выводам ученые пришли, проведя эксперименты на крысах. Первая группа грызунов, занимающаяся интенсивными физическими упражнениями (подъем по крутой лестнице), начала употреблять глутамат натрия в возрасте двух месяцев. Вторая группа также принимала пищевую добавку, однако не занималась силовым тренингом.

Эксперимент продолжался в течение семи недель. Грызуны из первой группы занимались физическими нагрузками с регулярностью пять раз в неделю. За это время у них, по сравнению со второй группой крыс, не произошло существенного ухудшения когнитивных способностей и двигательной координации.

Авторы полагают, что результаты исследования справедливы и для людей.

E621 считается одной из самых распространенных в пищевой промышленности добавкой. Глутамат натрия способен усиливать умами — пятый, после соленого, сладкого, кислого и горького, вкус. Избыточное употребление E621 приводит к ухудшению памяти и физической формы.