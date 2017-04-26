Ученые выяснили, как гормон голода влияет на мозг

Исследователи нашли причину повышения умственных способностей человека во время голодания в пост.

Гормон голода стимулирует рост клеток мозга

Как сообщают СМИ, ученые поняли, что гормон голода грелин стимулирует аппетит и рост новых клеток головного мозга. Вот почему в результате голодания человек становится умнее.

Для того, чтобы прийти к сделанным выводам, ученым пришлось прибегнуть к эксперименту с участием мышей. Грызунам вводили инъекцию гормона голода, после чего те показали улучшенные результаты в испытаниях на память и обучение. То есть - становились умнее.