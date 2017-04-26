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Российская Газета

Более 4 тысяч человек в Европе подхватили опасную инфекцию

Более 4 тысяч человек в Европе подхватили опасную инфекцию
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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке кори в Европе.
По данным ведомства, за четыре минувших месяца заболели более четырех тысяч человек в 14 странах: Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании, Швейцарии. Несколько человек скончались. Также отмечены случаи заражения медицинского персонала, отмечает РИА Новости.
Сейчас специалисты пытаются исправить ситуацию. Они проводят вакцинацию, лабораторные исследования и широкую санитарно-просветительскую работу. Роспотребнадзор подчеркивает, что распространение кори стало возможным на фоне низкого уровня иммунизации населения и отсутствия ограничительных мероприятий в очагах болезни.
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Здоровье
Роспотребнадзор
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