Россияне стали меньше курить и больше «парить»

Среди потребителей никотина доля курильщиков снижается, а доля вейперов, наоборот, растет. Сейчас их в России больше полутора миллионов. Производители уверены, что электронные сигареты набирают популярность благодаря стремлению курильщиков к здоровому образу жизни. Однако безопасность таких устройств вызывает споры среди независимых экспертов. Одни сравнивают их с никотиновыми пластырями, другие призывают приравнять к табачным изделиям.

По данным международной аналитической компании «Нильсен» (АС Nielsen), с 2012 по 2016 год количество потребителей электронных сигарет в России выросло с 246 тыс. до 1 млн 536 тыс. человек. А количество курильщиков сократилось с 41,8 млн до 37,6 млн человек (по информации ВЦИОМа , с 41% граждан в 2013 году до 31% в 2016-м).

— Полтора миллиона человек — это большая цифра, особенно если учитывать, что еще недавно рынок вейпинга в нашей стране не существовал, — пояснил «Известиям» руководитель по нормативному регулированию «Бритиш Американ Тобакко Россия» (БАТ) Олег Барвин

Он отметил, что, по данным маркетингового исследования, проведенного компанией Kantar в 2016 году, большинство потребителей электронных сигарет — мужчины старше 30 лет (58%).

По прогнозам БАТ, рынок электронных сигарет в России будет и дальше расти. К 2020 году количество вейперов в стране может достичь почти 3 млн человек. Примерно столько «парильщиков» сейчас в Великобритании.

Эксперты объясняют рост популярности вейпов, с одной стороны, ограничениями потребления табачных изделий и ростом цен на них, а с другой — желанием курильщиков найти безопасную альтернативу и испытать новые ощущения. Они сравнивают электронные сигареты с кофе без кофеина, утверждая, что «парить» на 95% безопасней, чем дымить.

Между тем у медиков нет единого мнения относительно безопасности вейпов.

Член консультационного совета Британского государственного института здравоохранения и клинических исследований, почетный профессор Имперского колледжа Лондона Джерри Стимсон рассказал «Известиям», что безопасность электронных сигарет подтвердили исследования консультационного агентства при министерстве здравоохранения Англии.

— Люди курят, чтобы получить никотин, но умирают от смол. В сигаретном дыме содержится около 4 тыс. химических веществ, а в аэрозолях электронных сигарет — на 95% меньше, — сказал профессор. Он отметил, что многие курильщики благодаря переходу на вейпы уже не возвращаются к табаку. Электронные устройства доставки никотина продаются в лондонских аптеках рядом с никотиновыми пластырями и на открытых полках в супермаркетах.

Однако, по мнению российских врачей, использование электронных систем доставки никотина может привести к отравлению и даже отеку легких. При этом сейчас продавать такие устройства можно даже детям. Закона, регулирующего оборот электронных сигарет, в России нет.

Сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Виктор Зыков рассказал «Известиям», что вред от использования электронных сигарет действительно меньше, чем от курения изделий с содержанием табачного листа, потому что человек не вдыхает смолы. Тем не менее уже доказано, что в результате нагревания никотиносодержащей жидкости выделяются канцерогены (например, формальдегид и акролеин). Также вейперы не всегда могут контролировать количество употребленного никотина, что приводит к отравлению.

— Есть мнение, что электронные сигареты помогают курильщику избавиться от зависимости. Но тогда нужно проверять их безопасность и эффективность, проводить клинические исследования, а потом регистрировать как лекарственные средства. А пока мы видим просто бесконтрольную продажу и потребление электронных сигарет, — сказал Виктор Зыков.

По его словам, среди потребителей вейпов всё больше молодежи. При этом если некурящий подросток пристрастится к электронной сигарете, то это в два раза увеличивает вероятность, что в будущем никотиновая зависимость приведет его к обычному курению.

Старший научный сотрудник Института элементоорганических соединений РАН Андрей Урюпин рассказал «Известиям», что химический состав аэрозоля, который вдыхает вейпер, зависит от температуры спирали электронной сигареты, чем она выше — тем больше появляется токсичных альдегидов. Также вредные вещества могут содержаться в аэрозолях, если в жидкость вместо чистого никотина добавлен экстракт листьев табака. А еще один компонент жидкости — пропиленгликоль — может стать причиной отека легких.

— Пропиленгликоль часто используют в изготовлении пищевых напитков, попадая в пищеварительный тракт он не вызывает никаких последствий. Но при вдыхании это вещество накапливается в легких, — пояснил Андрей Урюпин.

Дать некоторую гарантию качества жидкостей и вейпов помогут стандарты для электронных систем доставки никотина, которые сейчас разрабатывает ВНИИ табака, махорки и табачных изделий. По словам Олега Барвина, в них прописаны минимальные требования к составу жидкости и упаковке.

Использование и продажа электронных сигарет в России не регулируется. Виктор Зыков рассказал, что статьей 16 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и потребления табака» запрещается производить и продавать продукцию, которая по внешнему виду похожа на табачную. Однако применить эту норму к современным вейпам проблематично.

Тем не менее эксперт считает, что Роспотребнадзор может штрафовать «парильщиков» в местах, где запрещено курение. Поскольку использование электронной сигареты имитирует курение и таким образом стимулирует потребление табака.

— На первых порах могут быть судебные споры, но практика наработается быстро, — отметил Виктор Зыков.

В последние годы было несколько инициатив и законопроектов, направленных на урегулирование потребления электронных сигарет. В частности, в антитабачной концепции, разработанной Минздравом, есть положение о том, что в отношении электронных средств доставки никотина должны быть введены меры, идентичные действующим в отношении сигарет.

За расширение антитабачных запретов на электронные сигареты и кальян в начале 2017 года выступил и Роспотребнадзор. В ведомстве аргументировали это тем, что на фоне снижения потребления табака растет популярность электронных сигарет среди подростков, что способствует распространению табакокурения среди них.

Но профессор Джерри Стимсон уверен, что жесткое регулирование потребления и продажи электронных сигарет лишит никотинозависимых людей шанса снизить вред от курения. Он отметил, что пар не опасен для здоровья окружающих. В Англии, к примеру, использовать вейпы можно в ресторанах, гостиницах и даже в офисах, если это разрешено владельцем заведения или организации.