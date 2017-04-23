Назван самый страшный для здоровья алкогольный напиток

Ученые из Канады в рамках своего исследования пришли к выводу, что самый большой вред здоровью может нанести напиток из водки и энергетика.

В первую очередь, такой коктейль существенно увеличивает скорость биения сердца и вызывает аритмию.

Кроме того, этот напиток приводит к повышенной вероятности получения опасных травм. Дело в том, что пьяный человек плохо себя контролирует, а энергетик приводит к повышению его физической активности. Такое сочетание вызывает множество нелепых поступков со стороны людей.

Также энергетик мешает пьяному человеку уснуть, тем самым мешая его вытрезвлению.