Ученые рассказали, какие овощи мешают худеть

Американские диетологи пришли к выводу, что желающим похудеть на овощной диете следует тщательно подбирать продукты, поскольку не каждый плод способствует уменьшению веса, сообщило агентство Nation News.

К таким выводам ученых привели наблюдения за питанием и физической формой 13 тысяч пациентов в течение 20 лет. Люди, употреблявшие в пишу овощи с высоким содержанием крахмала, с трудом сбрасывали вес и чаще его набирали.

Самыми вредными в этом отношении диетологи признали кукурузу, картофель и горох, хотя полностью исключать их из своего рациона ученые не советуют — полезные вещества в них тоже есть. Необходимо лишь контролировать их количество на своем столе.

Отдавать предпочтения стоит плодам, содержащим высокое количество клетчатки, которая не расщепляется в организме. Проходя по желудочно-кишечному тракту, волокна этих веществ улучшают моторику и вызывают выделение желудочного сока. При этом, естественно, необходимо пить достаточное количество воды, подчеркнули ученые.

Американские ученые утверждают, что любители газированных напитков и фруктовых соков рискуют заработать ухудшение памяти и атрофию головного мозга. Прямой связи между первым и вторым пока не зафиксировано, но об этом говорит статистика.