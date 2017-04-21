В России изымают из продажи три популярных лекарства

Из российских аптек и больниц изымают три популярных медикамента. Причина – развитие осложнений в связи с применением лекарств. Об этом сообщает «Агентство медико-социальной информации»

Изъятию подлежит «Лидокаин буфус», «Вода для инъекций буфус», производимые ЗАО «ПФК Обновление». Кроме того, из аптек и медицинских учреждений исчезнет самый закупаемый антибиотик «Цефтриаксон». Соответствующее решение приняла ООО «КОМПАНИЯ «ДЕКО», производящая препарат.

В Омске 10 апреля 2017 в больнице № 3 скончалась 10-летняя девочка от укола «Лидокаина». Ребенок впал в кому и умер от аллергической реакции.