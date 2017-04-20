Генетики: рак груди грозит каждый десятой россиянке

Учёные медико-генетического центра Genotek провели анализ генов 1056 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, проживающих на территории России и стран ближнего зарубежья. В компании выяснили, что 11,3% обследованных имеют хотя бы одну генетическую мутацию, повышающую вероятность заболевания раком груди или яичников. Об этом RT сообщили в пресс-службе центра.

Врач общей практики Genotek, кандидат медицинских наук Елена Тощакова рассказала RT, что среди главных причин развития рака молочной железы наследственная склонность составляет 20-25%.

«Определённое сочетание генов рака молочной железы повышает риск развития заболевания до 80%. Профилактика существует, виды её различны — от обычных рекомендаций по здоровому образу жизни до специфической лекарственной терапии и профилактической хирургии. Знание генетических предрасположенностей позволит вовремя применить известные профилактические меры и не заболеть», — сказала Тощакова

Кроме этого, знание рисков позволят эффективно применять меры ранней диагностики, добавила медик.