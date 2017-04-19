Редкие и дорогие иностранные лекарства предложили закупать за госсчет

Совете Федерации предлагают оплачивать за государственный счет покупку редких лекарств, которые не продаются в России (из-за отсутствия лицензии) и не имеют отечественных аналогов. Соответствующий законопроект готовят сенаторы Валерий Рязанский , Владимир Круглый и Людмила Козлова . По новым поправкам, лекарства будут приобретать для тех, кто получит рецепт на них от врачебного консилиума. Сенаторы считают, что это не ударит по бюджету страны. Сейчас такие препараты россияне покупают самостоятельно или при помощи благотворительных фондов.

В комитете Совфеда по социальной политике готовят поправки в федеральный закон (ФЗ) № 61 «Об обращении лекарственных средств» и в ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», рассказал «Известиям» глава комитета Валерий Рязанский. В разработке участвуют также заместитель председателя комитета Людмила Козлова и член комитета Владимир Круглый.

— Имеются неравные условия для граждан РФ в обеспечении лекарств. Пациенты не виноваты, что эти препараты не лицензированы. Поэтому есть необходимость в создании такого законопроекта. Суть его в том, что будет определен перечень препаратов, которые обяжут оплачивать из регионального или федерального бюджета, — пояснил Владимир Круглый.

Представители Совета Федерации считают, что предлагаемые меры не ударят по бюджету страны, так как речь идет «только о сотнях миллионов, тогда как по программе «Семь нозологий» (семь видов редких болезней. — «Известия») государство тратит миллиарды». Например, в 2016 году на ее исполнение было израсходовано порядка 43 млрд рублей.

Владимир Круглый также добавил, что закупать за госсчет предлагается только незарегистрированные препараты, которые не имеют эффективных лицензированных аналогов. По словам сенатора, на сегодняшний день прописан лишь механизм их ввоза на территорию РФ, но порядок оплаты и приобретения законодательно не регламентирован.

Политики затруднились назвать сроки внесения законопроекта в Госдуму , но отметили, что планируют успеть закончить работу в весеннюю сессию.

Сенатор Валерий Рязанский уточнил, что разрешение на ввоз незарегистрированных препаратов выдает Министерство здравоохранения РФ

Как сообщили «Известиям» в Минздраве России, указанное разрешение может быть выдано по заявлению медицинской, научной или образовательной организации, а также производителя либо разработчика лекарственного средства, организации оптовой торговли. По данным министерства, в период с 11 января 2016 года по 14 марта 2017 года было выдано 1,5 тыс. разрешений.

— Рассмотрение Минздравом заявления и принятие решения о выдаче разрешения на ввоз конкретной партии незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента производятся в срок, не превышающий пяти рабочих дней. Плата за выдачу указанного разрешения не взимается, — рассказали «Известиям» в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что выдача разрешений на ввоз лекарственных средств физическим лицам не предусмотрена законодательством.

— Не всем удается пройти эту большую цепочку до конца — добиться того, чтобы выдали заключение о необходимости такого редкого препарата, — пояснил Валерий Рязанский.

По словам сенатора, неизвестно, сколько именно людей в России сегодня нуждаются в препаратах этой категории. Он также добавил, что «основной источник закупок» — благотворительные фонды, в особенности фонд «Подари жизнь». В организации рассказали «Известиям», что «никаких проблем с ввозом таких лекарств нет».

— В 2011 году была разработана официальная схема ввоза таких препаратов, которой мы пользуемся и, собирая необходимый пакет документов, ввозим незарегистрированные лекарства для наших подопечных. Благодаря появлению официальной схемы у нас есть возможность собирать деньги для приобретения таких лекарств официально, на счет фонда. Для этого был запущен проект «Сбор средств на приобретение незарегистрированных лекарств за рубежом», — рассказала «Известиям» директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова

Она также добавила, что лекарства покупают и ввозят в Россию по заявкам врачей.

— После получения заявки оформляется разрешение на ввоз препарата, мы закупаем лекарство и оно доставляется компанией DHL Ex ress. Часть препаратов доставляется бесплатно, часть — с очень существенной скидкой, — рассказала Екатерина Чистякова.

На сайте фонда отмечается, что в 2016 году на покупку и доставку незарегистрированных в России лекарств фонд потратил около 276,8 млн рублей.

Директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал «Известиям», что производителям этой категории лекарств невыгодно регистрировать и продавать препараты в России из-за отсутствия массового спроса.

— Их продается — в упаковках — буквально единицы. Это ограниченное число пациентов. В регионе может быть 1–2 человека. Поэтому компаниям невыгодно привозить такие лекарства — они нерентабельны, несмотря на высокую цену, — считает эксперт.

Сенатор Валерий Рязанский подтвердил, что регистрация таких препаратов нерентабельна для производителей. По словам политика, она длится не меньше 160 дней и требует финансовых затрат в размере не менее 1 млн рублей.