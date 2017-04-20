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В Госдуму внесён проект о безвозмездном предоставлении земель на всей территории России
На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, согласно которому устанавливается право российских граждан на безвозмездное получение государственных или муниципальных земельных участков не только на территории Дальневосточного региона, но и на всей российской территории.
Отмечается, что изменения вносятся в закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».
«Проект федерального закона… расширяет действие Федерального закона…, устанавливая право граждан на безвозмездное получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности не только на территории Дальневосточного федерального округа, но и на территории всей России», — говорится в пояснительной записке.
Автор инициативы отмечает, что законопроект направлен на «реализацию и развитие отдельных конституционных принципов использования народом земли как основы его жизни и деятельности».
Ранее НСН со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития сообщало, что наибольшее число выданных «дальневосточных гектаров» приходится на Хабаровский край России.
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