Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России

Специалисты Роспотребнадзора подсчитали, жители каких регионов России больше всего принимают алкоголь, сообщила газета «Известия» . Самой пьющей оказалась Магаданская область. Там показатель потребления спиртных напитков в 2016 году равен более 14 литрам на душу населения.

Немного отстают от лидера Москва, Сахалинская область и Республика Коми. Здесь за прошедший год было выпито около 13 литров чистого спирта на человека. Также выяснилось, что жители Подмосковья за отчетный период выпили самое большое количество пива — более 90 литров на человека.

При этом Роспотребнадзор отметил общую тенденцию к снижению продаж напитка. За минувший год его было реализовано на 25% меньше. А крепкий алкоголь стали покупать на 40% реже. На ситуацию, отмечают специалисты, влияет государственная акцизная политика и запретительные меры, в том числе ограничение времени и мест продаж спиртных напитков.

Наиболее низкие продажи крепкого алкоголя зафиксированы в Ингушетии и Чечни. Там на душу населения приходится всего 0,1 литра. В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — Алании — по 0,5 и 0,6 литра соответственно.

Согласно данным Роспотребнадзора жителям России стали вдвое чаще диагностировать ожирение. Среди взрослого населения страны в возрасте 18 лет и старше показатель этого заболевания стал выше в 2,3 раза, по сравнению с 2011 годом. Специалисты отмечают, что существует тенденция к его росту.