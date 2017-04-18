Ученые назвали искусственные витамины смертельно опасными

По мнению ученых из Дании, искусственные витамины и пищевые добавки не только не приносят пользу человеческому организму, но и являются угрозой для него, сообщило агентство Nation News.

Прием подобных препаратов, по мнению специалистов, вызывает не увеличение концентрации полезных микроэлементов, а накапливание в теле человека синтетических веществ.

Следствием этого позднее могут стать внутренние отравления, способные вызывать сыпь или рвоту. Специалисты полагают, что любители укреплять здоровье искусственными витаминами могут прожить меньше тех, кто отдает предпочтение свежим овощам и фруктам.

Напомним, новые методы восстановления лицевых тканей позволили палеонтологам узнать, как выглядела жительница пещеры Там-Лод в Таиланде 13 тысяч лет назад.