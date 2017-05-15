У воды и не напиться

В России ежегодно увеличивается доступность населению питьевой воды, отвечающей требованиям безопасности. По данным Росстата, в 2016 году 90,7% жителей страны имели возможность пользоваться качественной водой. По сравнению с предыдущим годом ситуация изменилась хоть и незначительно (на 0,37%), но в лучшую сторону. Однако в стране по-прежнему есть регионы, где половина граждан не имеет доступа к безопасной питьевой воде. Эксперты предупреждают, что распространение многих заболеваний носит именно «водный» характер.

Если оценивать девятилетний период (статистика ведется с 2009 года), то за это время в целом по стране ситуация с доступностью безопасной питьевой воды улучшилась на 5%. Качественную питьевую воду стали использовать еще 11 млн человек.

Но при этом более десяти регионов в прошлом году, наоборот, ухудшили показатели доступности безопасной воды. В их числе Владимирская, Архангельская, Астраханская области, Алтайский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия. Самый ощутимый регресс — в Сибири: на 2% за год в целом по округу, на 3% — в Хакасии и на 18% — в Иркутской области.

По данным ВОЗ, загрязненная питьевая вода является переносчиком холеры, дизентерии, тифа и полиомиелита. Качеству воды могут угрожать инфекционные агенты, токсические химические вещества и радиологические опасности. Расширение доступа к безопасной питьевой воде позволяет на 10% снизить заболеваемость.

— Низкое качество питьевой воды с избыточным уровнем различных химических веществ негативно влияет на смертность и заболеваемость, — пояснили «Известиям» Роспотребнадзоре . — Повышенное содержание хрома, бария, ртути, аммиака, нитратов, железа, фтора и других соединений может вызвать кожные реакции, заболевания органов пищеварения, мочевыделительной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, эндокринной, репродуктивной систем, крови и нервной системы.

В ведомстве уточнили, что при анализе вспышек кишечных инфекций вирусной этиологии в отдельных районах России была установлена причинно-следственная связь с загрязнением питьевой воды. Соответственно, при своевременном обнаружении и устранении дефектов системы водоснабжения можно избежать вспышек заболеваний.

— Меньше всего проблем со здоровьем из-за некачественной воды отмечено в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Саратовской области, Республике Чувашия, — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Однако статистика показывает, что в России до сих пор есть регионы, где треть населения не обеспечена питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. Это, например, Костромская область, в которой доступ к качественной воде есть лишь у 66,7% населения. И ситуация год от года практически не меняется. В Бурятии этот показатель в 2016 году был равен 67,9%, в Курганской области — 68,3%. Но и это не самые неблагополучные регионы.

В Карачаево-Черкесской Республике, по данным Роспотребнадзора, только половина населения (50,6%) может пользоваться безопасной питьевой водой. А в Вологодской области — всего 42,9%. Такой удручающей картины нет даже в арктической зоне — там постоянный доступ к нормальной воде есть хотя бы у 3/4 населения.

— Доступ к качественной питьевой воде сильно коррелирует с процентом городского и сельского населения, — пояснил доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Владимир Колмаков. — В приарктической зоне больше людей, живущих в городских условиях. Они имеют доступ хотя бы к холодному централизованному водоснабжению. В Вологодской области достаточно большой процент сельского населения. К тому же это не самый богатый регион, и даже в поселениях городского типа очень изношенные коммуникации. В Карачаево-Черкесии часть сел находится в труднодоступных местах. Естественные водоемы могут содержать качественную воду, но есть трудности с ее подачей потребителям.

Эксперт отметил, что проблемы с водоснабжением арктической зоны связаны с мерзлотой — там невозможно глубоко проложить трубы. Их приходится вести по поверхности. Новые технологии позволяют обеспечить качественное водоснабжение, но трубы, которые прокладывали 50 лет назад, требуют модернизации. Вопрос в том, может ли регион себе это позволить.

Еще одна проблема Арктики — это качество самой воды. Там не всегда доступны поверхностные источники, а грунтовые воды могли быть загрязнены в ходе разработок углеводородов и других полезных ископаемых. Например, такая ситуация сложилась в Ненецком и Ямало-Ненецком АО, где активно добывали газ, а также в Норильске, под Мурманском и Архангельском.

Тем не менее эксперты считают, что у России очень высокие показатели обеспеченности жителей чистой питьевой водой. Они соответствуют уровню развитых стран.

— В нашей стране ситуация более-менее благополучная. Но в идеале надо стремиться к стопроцентной обеспеченности населения качественной водой, — уверен заместитель директора центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, главный инфекционист России Виктор Малеев . — В наше цивилизованное время для этого есть все возможности. Если уж такой большой регион, как Москва, смог обеспечить подачу качественной воды, то вполне реально сделать это в менее населенных субъектах.

Причину низкой обеспеченности качественной водой некоторых регионов эксперт видит в устаревших коммуникациях, на поддержание которых требуются значительные средства.

— Чаще всего «водные» вспышки кишечных заболеваний случаются в Сибири и на Дальнем Востоке, где многие коммуникации остались со времен Советского Союза, — отметил Виктор Малеев. — Там часто случаются аварии. Трубы прогнившие, сложные климатические условия не способствуют их сохранению. При соседстве аварийных труб канализации и водопровода возможно попадание возбудителей инфекций в питьевую воду.

Еще одна проблема доставки качественной воды до потребителя — это так называемая последняя миля, то есть подача воды в конкретную квартиру, считает Владимир Колмаков.

— Можно сколько угодно менять коммуникации, но если последние пять метров трубы столетней давности, то из крана потечет плохая вода, и никакие фильтры не помогут, — сказал эксперт.

По его мнению, именно это создает очаги напряженности в обеих столицах, где в целом ситуация с очистными сооружениями достаточно благополучная за вычетом ветхого жилого фонда.