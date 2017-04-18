Ученые: спорт улучшает зрение

Исследователи из США сообщили, что им удалось доказать, что умеренные физические упражнения улучшают зрение.

Ученые проводили эксперименты, которые показали, что спорт может положительно сказываться не только на здоровье и физической форме, но даже на зрении.

Было доказано, что умеренные нагрузки способствуют тому, что у людей, имеющих склонность к снижению зрения, оно дольше остается острым, а при попытках восстановить зрение, эффект достигается намного быстрее. Ученые отмечают, что важно также следить за своим рационом, поскольку он играет большую роль при восстановлении зрения также, передает издание Journal of Cognitive Neuroscience.

Медики говорят, что важно питаться сбалансировано и полноценно, поскольку недостаток витаминов может приводить к тому, что зрение будет падать. А также в пищу стоит употреблять морковь. Она является отличным продуктом улучшающим зрение, потому как в ее состав входят важные для глаз витамины и микроэлементы.

Исследователи отмечают, что в этом вопросе также важно понимать, что нагрузка должна быть умеренной. Дело в том, что чрезмерные спортивные нагрузки могут дать обратный эффект и человек может почувствовать падение зрения, поскольку оно может садиться из-за перенапряжения.

Однако при небольшой физической активности, направленной на оздоровление, эффект может быть положительным. Также медики говорят, что помогают для восстановления зрения только упражнения низкой интенсивности, которые также активизируют работу зоны головного мозга, которая отвечает за получение и обработку визуальной информации.

Ранее ученые рассказали об упражнениях для проблемных мест.