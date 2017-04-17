Россияне стали меньше пить и курить в 2016 году, сообщил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор зафиксировал резкий спад потребления алкоголя и табака в России в 2016 году: почти на четверть сократилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в медучреждениях, а потребление табака снизилось на 39%, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на соответствующий доклад ведомства.

"На 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом алкоголизм, и на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях", — говорится в материале.

Кроме этого, в прошлом году на 39% снизилось потребление табака среди взрослого населения России. При этом в Роспотребнадзоре не уточнили, на основе каких цифр производился расчет.

В 2011 году на федеральном уровне были усилены меры по ограничению розничной продажи алкоголя, расширен перечень мест, где запрещается его продажа, установлен запрет на продажу алкоголя с 23.00 до 8.00 следующего дня. В 2014 году Россия приняла ряд мер по борьбе с курением, в том числе ужесточила антитабачное законодательство, запретив с 1 июня 2014 года курить в заведениях общепита, поездах, самолетах, на кораблях; а также выкладывать табачные изделия в магазинах и продавать их в киосках. Кроме этого, в России с первого января выросли ставки акцизов на табак.

Сейчас также разрабатывается новая версия антитабачной концепции, которая предлагает приравнять электронные сигареты к обычным и расширить перечень мест, где будет запрещено курение. Также была выдвинута инициатива ограничить доступ к табачным изделиям для родившихся после 2015 года.