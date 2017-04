Россия оказалась в лидерах рейтинга медпомощи туристам

Россия получила балл выше, чем средний для стран Западной Европы в области медицинской помощи туристам. В категории «Здоровье и гигиена» страна заняла пятое место среди 136 государств, сообщил РИА Новости директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай . При этом он сослался на рейтинг The Travel and Tourism Com etitiveness Re ort (TTCR), составляемый экспертами Всемирного экономического форума.