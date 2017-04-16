Россия оказалась в лидерах рейтинга медпомощи туристам

Россия получила балл выше, чем средний для стран Западной Европы в области медицинской помощи туристам. В категории «Здоровье и гигиена» страна заняла пятое место среди 136 государств, сообщил РИА Новости директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай . При этом он сослался на рейтинг The Travel and Tourism Com etitiveness Re ort (TTCR), составляемый экспертами Всемирного экономического форума.

По словам чиновникам, аналитики отмечают, что Россия на данный момент обеспечивает высокое качество оказания медицинской помощи туристам.

«Несмотря на то, что данный рейтинг составляется для обычных туристов, путешествующих с целью отдыха и знакомства с другими культурами, Россия продолжает укреплять свои позиции как направление и медицинского туризма», — добавил Салагай.