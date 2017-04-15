В США супруги от врачей узнали, что они брат и сестра

В американском штате Миссисипи супруги, пришедшие к врачу за помощью в зачатии ребенка, после теста ДНК узнали, что являются близнецами, сообщает Лайф со ссылкой на западную прессу.

Оказалось, что брат с сестрой были трагически разлучены еще в младенчестве, после того как их родители погибли в ДТП. Затем их усыновили разные семьи, так что они даже и не знали о существовании друг друга. Будущие супруги познакомились уже в колледже, сразу почувствовали сходство и влюбились.

Врач, проводивший ДНК-тест, признался, что это первый подобный случай в его практике. «Если бы они знали правду, то могли бы спасти себя от огромной боли, которую испытывают сейчас», — поделился он с журналистами.

Кстати, за инцест в штате Миссисипи предусмотрено уголовное преследование. Так, за вступление в брак с братом или сестрой в штате можно получить до 10 лет тюремного заключения. Но, учитывая весьма необычную природу этого случая, паре выносить обвинения не будут.