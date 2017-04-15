Пользователей смартфонов предупредили о рисках

Частое пользование смартфонами приводит к болям в верхней части спины и шее. Эти проблемы у активных владельцев гаджетов возникают чаще, чем у тех, кто ими не пользуется, сообщает Reuter

Постоянное многочасовое пользование смартфонами приводит к нетипичному изгибу шеи, а затем может спровоцировать сильные боли в спине и даже грыжи в дисках позвоночника. Рост числа молодых пациентов с подобными симптомами зафиксировали хирурги-ортопеды Тодд Ланман и Джейсон Куэллар.

По мнению ученых, глядя в смартфоны, люди наклоняют голову, что заметно увеличивает давление на позвоночник. Если человек стоит прямо, его голова весит 4,5-5,5 килограмма, но если наклоняется на 60 градусов, давление на позвоночник возрастает так, словно голова весит уже 27 килограмм.

Специалисты советуют владельцам смартфонов при наборе текста держать их перед лицом, на уровне глаз. Они также рекомендуют печатать пальцами обеих рук, так как в этом случае позвоночник находится в более симметричной и правильной позиции.