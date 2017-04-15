Ученые назвали самый полезный напиток для спорта

Питьевая вода самый полезный напиток для спортсменов. К такому выводу пришли врачи спортивной медицины, результаты их исследования приводит научное издание ToDay News Ufa.

Медики констатировали, что разные напитки имеют свое определенное влияние на организм человека

В ходе проведенных анализов нескольких спортивных тонизирующих напитков было выявлено, что они действительно помогают атлету, ускоряя его восстановление, однако могут вызвать проблемы с лишним весом, негативно отразится на эмали зубов и привести к их потере. И это даже несмотря на наличие в добавках всех необходимых элементов в составе спортивного питания.

Специалисты не рекомендуют употреблять энергетические напитки, содержащие кофеин. Они могут вызвать головные боли, аритмию, неврозы и иные болезни.

Вода же восполняет баланс в организме баланс и не имеет никаких побочных эффектов.

Ранее британские ученые создали съедобные бутылки и сняли на видео их дегустацию. На вид материал похож на медузу. Внутри него — вода, она безвкусная и имеет желеобразную структуру. Изобретению дали имя — Ooho. Подчеркивается, что эта бутылка не порвется в дороге, в ней также можно будет выпускать любые другие напитки.