Роспотребнадзор заявил о вспышке гепатита А в Европе

Российская Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала заявление, в котором предупредила россиян о вспышке заболеваемости гепатитом А в ряде стран Европы.

«С февраля 2016 года в странах европейского региона наблюдается эпидемический подъем заболеваемости гепатитом А. Общее число пострадавших составляет более 330 человек. Случаи зарегистрированы в 13 странах: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Голландия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания», — указывается в сообщении.

При этом ведомство отмечает, что наибольшее число случаев отмечено среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Большинство случаев зарегистрировано среди мужчин, имеющих секс с мужчинами», — говорится в заявлении.

Согласно указанным данным, европейские специалисты проводят комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага. Роспотребнадзор просит учитывать россиян данную ситуацию при планировании поездок.

В сентябре 2016 года Роспотребнадзор рекомендовал россиянам учитывать при планировании поездок факт вспышки в США гепатита А, связанной с употреблением клубничного смузи.