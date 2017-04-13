Apple нанимает биомедиков для борьбы с сахарным диабетом

Компания Apple нанимает специалистов в области биомедицины для работы над секретной инициативой компании по борьбе с сахарным диабетом. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники. По данным телеканала, речь идет о старой идее покойного основателя и главы компании Стива Джобса — разработке датчиков, которые могут неинвазивно и непрерывно контролировать уровень сахара в крови больных.

Нанятые специалисты будут работать не в основном кампусе Apple, а в неприметном офисе неподалеку от него в Пало-Альто, штат Калифорния. Пока идея компании еще достаточно далека от воплощения, но компания уже проводит испытания на осуществимость затеи, а также наняла консультантов для изучения особенностей регулирования подобных товаров.

По данным одного из источников, Apple намерена измерять уровень сахара при помощи оптических датчиков, которые будут посылать лучи света сквозь кожу. Один из инженеров компании заявил, что это «самая тяжелая технологическая проблема, которую я когда-либо видел в своей жизни.

Компания задумывается и осуществляет подвижки в направлении создания таких устройств не менее пяти лет, утверждают источники CNBC. О носимых устройствах, способных измерять уровень сахара, кислорода и частоту сердечных сокращений, Стив Джобс упоминал еще в 2010 году. Сейчас, как и год назад, над проектом работает порядка 30 человек. Команда по работе с измерением глюкозы также упоминается в отчете старшего вице-президента по аппаратным технологиям Apple Джонни Сроуджи. Согласно информации одного из источников, проект возглавлял Майкл. Д. Хиллман, который покинул компанию в 2015 году. В своем профиле в LinkedIn Хиллман упомянул «конфиденциальную роль» в разработке аппаратной части Apple.

Официальные представители компании отказались от комментариев.