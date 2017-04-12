Минздрав предлагает оставить безработных без ОМС

Законопроект снизит нагрузку на субъекты Федерации по уплате взносов на обязательное медстрахование безработных. В настоящее время взносы за детей, пенсионеров и неработающих лиц платятся из бюджета. Минздрав отмечает, что ряд трудоспособных лиц работают без оформления договоров и, имея доход, не платят отчислений в социальные фонды. Именно таких людей коснется новый законопроект – их полисы ОМС станут недействительными.

В 2015 и 2016 годах подобные предложения о введении платы за ОМС уже обсуждались в Госдуме и профильных министерствах. Однако законопроект принят не был.