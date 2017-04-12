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Минздрав предлагает оставить безработных без ОМС
Фото: vesti.ru
Минздрав России по инициативе Фонда обязательного медицинского страхования предлагает лишить безработных и самозанятых россиян бесплатного медицинского обслуживания по полисам ОМС. Министерство готовит соответствующий законопроект, в котором будут учтены предложения ФОМСа, Госдумы, Совета Федерации, Счетной палаты, передает ТАСС.
Законопроект снизит нагрузку на субъекты Федерации по уплате взносов на обязательное медстрахование безработных. В настоящее время взносы за детей, пенсионеров и неработающих лиц платятся из бюджета. Минздрав отмечает, что ряд трудоспособных лиц работают без оформления договоров и, имея доход, не платят отчислений в социальные фонды. Именно таких людей коснется новый законопроект – их полисы ОМС станут недействительными.
В 2015 и 2016 годах подобные предложения о введении платы за ОМС уже обсуждались в Госдуме и профильных министерствах. Однако законопроект принят не был.
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