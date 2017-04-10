«Рогатые огурцы» спасут россиян от авитаминоза

Ученые предложили ввести в рацион россиян кивано (рогатый огурец), момордику, бенинказу (восковая тыква) и вигну. С помощью экзотических овощей специалисты предлагают решить проблему недостатка полезных микроэлементов. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости со ссылкой на экспертов Центрального сибирского ботанического сада (ЦСБС СО РАН ).

Как отмечают специалисты, кивано богат кроветворными микроэлементами, а момордика – каротиноидами, аскорбиновой кислотой и инсулиноподобными пептидами.

В выведенном в Сибире сорте момордики «Гоша» почти в 10 раз больше магния, железа, меди, цинка и марганца, чем в огурцах. Отдельные виды этих африканских, азиатских и южноамериканских овощей можно выращивать даже в Сибири. Старший научный сотрудник ЦСБС СО РАН Юрий Фотев заявил, что необходимо создать национальную систему функциональных продуктов питания.