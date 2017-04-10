Ученые Центрального сибирского ботсада (ЦСБС СО РАН ) предложили решить проблему нехватки ценных элементов в популярных у россиян овощах выращиванием адаптированных для суровых условий экзотических растений, однако для этого потребуется госпрограмма, сообщает в понедельник издание СО РАН "Наука в Сибири".

По словам старшего научного сотрудника ЦСБС СО РАН Юрия Фотева, на которого ссылается издание, за последние годы произошло резкое снижение содержания макро- и микроэлементов в продуктах питания. Причем это характерно не только для овощей, но и для мяса, молока и другой пищи, что приводит к распространению серьезных заболеваний. Происходит это, по словам ученого, потому, что производители стремятся вырастить коммерчески привлекательные плоды, не заботясь о функциональных пищевых ингредиентах.

"Растение поглощает и накапливает в листьях и плодах различные макро- и микроэлементы, следуя своим видовым предпочтениям и их содержанию в почве. С течением времени почва обедняется, а внесение биогенных элементов с удобрениями обычно не восполняет ежегодный вынос с урожаем. Тем не менее, некоторые виды и формы овощных растений способны накапливать эти вещества в гораздо большем количестве", — сообщил Фотев.

Ученые выяснили, что ценных микроэлементов много в экзотических культурах. При этом, по результатам исследований, наиболее перспективными для внедрения в рацион россиян названы вигна, момордика, бенинказа (также известная как восковая тыква) и кивано. Эти овощи из Африки, Азии и Южной Америки исследовали на содержание макро- и микроэлементов сразу в нескольких институтах СО РАН. Некоторые выведенные сибирскими ботаниками сорта этих растений можно выращивать в открытом грунте и теплицах, в том числе в Сибири.

Ученые отмечают, что эти растения содержат много макро и микроэлементов, в которых часто испытывают недостаток россияне. Так, например, кивано (рогатый огурец) – богат кроветворными микроэлементами, а момордика – каротиноидами, аскорбиновой кислотой и инсулиноподобными пептидами. Содержание в плодах момордики выведенного в Сибири сорта "Гоша" магния, железа, марганца, цинка и меди в 1,2—3,9 раза превышает аналогичный показатель плодов томата и в 1,2 —9,6 раза — огурца.

"В сотрудничестве с другими НИИ необходимо разработать рекомендации по созданию в России национальной системы функциональных продуктов питания", — сказал Юрий Фотев. Он считает, что это должна быть именно многолетняя государственная программа.