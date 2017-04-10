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Ученые признали диетические продукты причиной ожирения
Фото: 360tv.ru
По мнению немецких ученых, потребление сахарозаменителей существенно увеличивает вес человека и может привести к ожирению, поскольку эти вещества оказывают неоднозначное воздействие на организм, сообщило агентство Nation News.
Подсластители, которые используются в продуктах для страдающих от диабета, активируют рост образования жировых клеток, и работа организма дает сбои, нарушается обмен веществ.
Кроме того, сахарозаменители способны негативно влиять на работу вкусовых рецепторов, печени и почек, что также ведет к ожирению.
Напомним, что биохимик-целитель Марва Оганян считает, что при правильном питании, а зачастую и полном отказе от пищи, человек способен излечиться от всех болезней практически за год.
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