Ученые признали диетические продукты причиной ожирения

По мнению немецких ученых, потребление сахарозаменителей существенно увеличивает вес человека и может привести к ожирению, поскольку эти вещества оказывают неоднозначное воздействие на организм, сообщило агентство Nation News.

Подсластители, которые используются в продуктах для страдающих от диабета, активируют рост образования жировых клеток, и работа организма дает сбои, нарушается обмен веществ.

Кроме того, сахарозаменители способны негативно влиять на работу вкусовых рецепторов, печени и почек, что также ведет к ожирению.

Напомним, что биохимик-целитель Марва Оганян считает, что при правильном питании, а зачастую и полном отказе от пищи, человек способен излечиться от всех болезней практически за год.