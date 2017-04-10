Роспотребнадзор уточнил список стран, где распространяется вирус Зика

Роспотребнадзор уточнил список стран, неблагополучных с точки зрения распространения вируса Зика.

В обновленный список "неблагополучных" стран входит 63 государства. Отмечается, что в настоящее время заболеваемость населения лихорадкой Зика в результате местной передачи вируса наблюдается в 48 странах американского региона, а также ряде государств Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

"Общее число пострадавших лиц в странах Американского региона составляет более 554 тысяч, у более чем 207 тысяч диагноз подтвержден лабораторно", — говорится в сообщении.

За период с января 2016 по март 2017 случаи заболевания лихорадкой Зика регистрировались также в отдельных регионах Юго-Восточной Азии – на Филиппинах (57 случаев), в Малайзии (восемь случаев), в Таиланде (713 случаев). Уточняется, что в апреле 2017 года новых случаев заболевания лихорадкой Зика на данных территориях не выявлено.

"Всего за период с января 2015 года по 7 апреля 2017 года в мире зарегистрированы 8046 завозных случая лихорадки Зика в 62 странах, в том числе 18 завозных случаев ЛЗ – в Российской Федерации", — заявили в Роспотребнадзоре.