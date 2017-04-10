Ученые рассказали, как стать здоровым за год

Биохимик-целитель Марва Оганян считает, что при правильном питании, а зачастую и полном отказе от пищи, человек способен излечиться от всех болезней практически за год, сообщило агентство Nation News.

В основе методики врача представление о том, что организм современного человека не в состоянии справиться полностью с той пищей, которую получает, и вывести ее наружу. По этой причине он пытается складировать внутри человеческого тела отходы питания, что приводит к негативным последствиям и болезням различных органов.

По мнению Оганян, почти 90% энергии человек тратит на переваривание и усвоение пищи. Если временно освободить его от этой нагрузки, то он направит свои силы на очищение, а очистившись, активно займется восстановлением.

При голодании, отмечает ученый, падает производство лейкоцитов, но активно перерабатываются больные клетки и наполняющие человека отходы. После налаживания биохимического баланса природный иммунитет восстанавливается, и организм быстро укрепляется.

Недавно американские ученые при помощи женщин и 360 картинок с едой разобрались, почему человек так любит есть по ночам.