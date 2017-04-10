В России разработали новый препарат для борьбы с раком

Результаты работы ученых также описаны в статье для журнала Pharmaceutical Research . Автор статьи, доктор биологических наук Юрий Владимиров рассказал, что новый препарат содержит наночастицы комплекса цитохрома с фосфолипидом кардиолипином. Эти частицы «вызывали программируемую гибель раковых клеток, причем этому подверглись не только «нормальные» раковые клетки, но и клетки, в которых была выработана резистентность к другим противораковым препаратам», отметил ученый.

«Было показано, что действие частиц основано на их каталитической активности — способности образовывать свободные радикалы липидов в присутствии пероксида водорода или пероксида самих липидов», - пояснил Владимиров. По его словам, работу над лекарством планируется продолжить для «создания противоракового средства принципиально нового типа, в основу которого положен комплекс Цит-КЛ». Также планируется разработать средства направленной доставки препарата к раковым клеткам.

Работу над новым средством медики из МГУ вели вместе с учеными из ФНИЦ Кристаллография и фотоника РАН и сотрудниками Северо-Восточного университета США.

В марте этого года замглавы НИИ особо чистых препаратов Андрей Симбирцев заявил, что российские ученые завершают доклинические испытания препарата, который сможет бороться с раком даже на последних стадиях заболеваний. Лекарство, о котором идет речь, получило название «Белок теплового шока». Препарат помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе, усиливая противоопухолевый иммунный ответ. Уже были проведены опыты на мышах и крысах, у которых развивались меланомы и саркомы. Курсовое применение лекарства приводило к полному излечению грызунов даже на поздних стадиях рака. Побочных эффектов у нового препарата пока не нашли.