Стимуляция таламуса ослабила непроизвольное хамство

Сотрудники Медицинского центра Тафтса и Медицинского центра Лангон при Университете Нью-Йорка показали, что глубокая стимуляция медиального таламуса позволяет добиться устойчивой ремиссии при синдроме Туретта.

Синдром Туретта — расстройство центральной нервной системы (ЦНС), которое выражается в моторных и реже — механических и вокальных тиках, например непроизвольной брани. Несмотря на отсутствие универсальных методов лечения, раннее вмешательство (в частности, с помощью антипсихотиков) нередко повышает качество жизни таких пациентов. Однако с возрастом симптоматика может усугубляться, что на фоне высокой резистентности к известным видам терапии увеличивает риск физических травм и социальной изоляции. Прошлые работы показали, что сократить тики при синдроме Туретта может глубокая стимуляция мозга (deep brain stimulation, DBS). В ходе такой операции в мозг имплантируется электрод, подключенный к подкожному генератору. Дальнейшая стимуляция целевой области осуществляется непрерывно и автоматически.

Согласно многочисленным наблюдениям (1, 2, 3), методика не связана с высоким риском, но, тем не менее, остается экспериментальной. Дело в том, что механизм DBS изучен недостаточно, кроме того, неясно, какая область мозга оптимальна для стимуляции: часто операции проводятся на центральном срединном ядре таламуса или внутреннем сегменте бледного шара, участвующих в регуляции общего тонуса организма. В новой статье американские нейрохирурги представили статистику процедур на трех участках таламуса: перивентрикулярных волокнах, вентральном оральном ядре, парафасцикулярном и центральном срединном ядрах. Авторы рассмотрели случаи 13 пациентов, которые перенесли имплантацию в возрасте 16–33 лет. В течение 6–58 месяцев все участники наблюдались междисциплинарной комиссией, в которую входили психиатры, нейропсихолог и другие специалисты.

Анализ показал, что после операции у всех пациентов наблюдалось объективное уменьшение тиков на 16–100 процентных пунктов: у большинства показатель снизился на треть, тогда как у более чем половины — на 50 процентных пунктов. С течением времени оценка повысилась в среднем на 13 процентных пунктов, а все пациенты сообщили о значительном улучшении самочувствия на фоне сокращения моторных и вокальных тиков. Примечательно, что для половины испытуемых эффект от процедуры наступил незамедлительно, тогда как у остальных проявился в течение следующих месяцев. Также у половины больных, имевших в анамнезе обсессивно-компульсивную симптоматику, было выявлено ее ослабление. Вместе с тем связь между локализацией электрода и степенью улучшений обнаружить не удалось. Послеоперационных осложнений при DBS авторы также не зафиксировали.

По словам исследователей, полученные данные подтверждают, что глубокая стимуляция мозга с мишенью в медиальном таламусе является безопасным и эффективным методом лечения синдрома Туретта. Тем не менее, в выборку вошли только молодые люди с тяжелой формой расстройства, резистентные к традиционным видам терапии, и в будущем эффекты необходимо проверить на большем количестве человек. Результаты работы должны привлечь внимание независимых специалистов, которые заинтересованы в альтернативных способах улучшения симптоматики пациентов с синдромом и повышения качества их жизни, считают ученые. Кроме того, представленная статистика может использоваться Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США при рассмотрении статуса методики.

Статья опубликована в The Journal of Neurosurgery.