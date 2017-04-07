Названы главные признаки обезвоживания организма

Ученые назвали основные признаки того, что организму не хватает воды, что очень важно знать каждому человеку. Правильный водный баланс необходим для нормальной жизни, но все люди отличаются друг от друга. Различны и нормы потребления жидкости.

На стадии легкого обезвоживания люди ощущают усталость, жажду и сухость во рту. Есть и менее привычные признаки — запоры, неприятный запах изо рта и странная тяга к сладкому.

О сильном обезвоживании говорит учащенное сердцебиение, понижение давления, головокружение и, конечно, острейшая жажда. В качестве индикатора ученые предложили простой способ: ущипните себя за тыльную сторону ладони. При сохранении складки ваш организм нуждается в воде.

Напомним, американские ученые пришли к выводу, что худые женщины имеют больший риск развития рака груди из-за повышенного уровня воспаления в тканях.