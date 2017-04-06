Найдены продлевающие жизнь жиры

Американские генетики выяснили, что потребление кольчатыми червями добавок, содержащих мононенасыщенные жирные кислоты, в частности, олеиновую и пальмитолеиновую кислоты, приводит к увеличению продолжительности жизни нематод. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

К выводу, что мононенасыщенные жирные кислоты связаны с увеличением продолжительность жизни нематод, специалисты пришли, изучая изменение метаболической активности, наблюдающееся при недостатке у животных H3K4me3. Дефицит данного белка, как выяснили ученые, способствует накоплению в кишечнике нематод мононенасыщенных жирных кислот и увеличению продолжительности жизни.

Метилтрансфераза H3K4me3 представляет собой фермент, участвующий в модификации гистонов — эпигенетическом явлении, при котором внешние факторы оказывают влияние на экспрессию генов. Ранее было известно, что дефицит H3K4me3 связан с увеличением продолжительности жизни нематод, однако только в новом исследовании стали ясны ответственные за это механизмы.

Специалисты планируют выяснить, может ли употребление мононенасыщенных жирных кислот человеком повлиять на его продолжительность жизни.

У людей избытки жира в форме триглицеридов связаны с такими заболеваниями, как атеросклероз и сахарный диабет второго типа. Согласно последним исследованиям, не любое накопление жира в организме является вредным.

Мононенасыщенные жирные кислоты содержатся, в частности, в красном мясе, орехах и оливах. Их употребление связано со снижением рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.