Врачи рассказали, на каком боку лучше всего спать

Ученые провели исследование и выяснили, на каком боку у человека будет самый полезный сон. Врачи в ходе работы установили, что от позы людей во сне зависит его пищеварение, состояние кожи, а также иммунная система.

Самым полезным, по мнению ученых, является сон на левом боку. Эта поза приводит к тому, что из организма человека выводятся вредные вещества.

Менее полезно спасть на спине и на правом боку. Оказывается, что сон на спине приводит к появлению храпа и вызывает проблемы с дыханием. Также эта поза приводит к снижению кислорода в крови. Сон на правом боку чреват проблемами с пищеварением и лимфатической системой.