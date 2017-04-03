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Недостаток сна разрушает костную ткань
Фото: Depositphotos
Недостаток сна может привести к разрушению костной ткани, сообщила «Газета.Ru».
Необратимые нарушения в костной ткани и существенное повышение вероятности переломов могут наступить всего лишь после трех недель отсутствия нормального сна, следует из исследования специалистов.
Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие мужчины. Их сутки были искусственно продлены на четыре часа.
После завершения исследования испытуемые сдали анализы крови. Выяснилось, что в ходе опыта произошло существенное изменение костных маркеров в отрицательную сторону. Особенно это было заметно у молодых людей.
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