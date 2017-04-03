Недостаток сна разрушает костную ткань

Недостаток сна может привести к разрушению костной ткани, сообщила «Газета.Ru».

Необратимые нарушения в костной ткани и существенное повышение вероятности переломов могут наступить всего лишь после трех недель отсутствия нормального сна, следует из исследования специалистов.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие мужчины. Их сутки были искусственно продлены на четыре часа.

После завершения исследования испытуемые сдали анализы крови. Выяснилось, что в ходе опыта произошло существенное изменение костных маркеров в отрицательную сторону. Особенно это было заметно у молодых людей.