Ученые выяснили, почему похмелье с возрастом становится тяжелее

Накопление вредных веществ в организме и недостаток воды оказывают на этот процесс существенное влияние.

Эксперты-физиологи выяснили, почему похмелье с возрастом переносится тяжелее. В первую очередь, по мнению ученых, это связано со старением организма. Из-за того, что органы «изнашиваются», человеку становится сложнее справляться с тошнотой, головокружением и мигренью. Все это происходит из-за того, что в клетках организма накапливается ацетальдегид, который провоцирует эти явления.

Немаловажное влияние на восприятие алкоголя оказывает и содержание воды в теле человека. Пониженный метаболизм клеток не справляется с выведением токсинов, из-за чего вредные вещества все сильнее накапливаются в организме, делая похмелье все более тяжелым, пишет издание Mirror.