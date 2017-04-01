Ученые доказали, что лишний вес в старости продлевает жизнь

Специалисты из США пришли к выводу, что лишний вес, который человек набирает в пожилом возрасте, может продлить ему жизнь на 15 лет. Геронтологи считают, что превышение индекса массы тела станет своеобразной защитой организма.

По словам врачей, люди после 60 лет, которые имеют лишний вес, гораздо меньше подвергаются риску преждевременной смерти, чем их худые ровесники.

Ученые объяснили, что после 50 лет людям не стоит стремиться иметь идеальные формы.