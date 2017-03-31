В России создали лекарство против устойчивого туберкулеза

Вредоносные микроорганизмы, к сожалению, эволюционируют и приспосабливаются к лекарствам. Сегодня у многих больных туберкулезом наблюдается множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) — бактерии нельзя побороть стандартными популярными препаратами. В России разработали лекарство именно для таких случаев.

Российская компания «Инфектекс» закончила клинические испытания нового препарата против туберкулеза с МЛУ. Начата регистрация в госреестре лекарственных средств, планируется, что в 2018 году новое вещество поступит в продажу.

Гендиректор ООО «Инфектекс» Яна Деловери заявила, что у препарат воздействует одновременно на три разных компонента бактерии.

Препарат (рабочее название — SQ109) испытали на 140 больных легочным туберкулезом с МЛУ в семи клинических центрах России. Было две группы испытуемых — все они проходили стандартный курс лечения туберкулеза, но одна из групп принимала еще и новое лекарство. Эффективность лечения у этой группы составила 80%, у контрольной — 61%.

— В группе, принимающей препарат, к концу шестого месяца у большей доли больных прекратилось бактериовыделение. Не менее важно, что лекарство продемонстрировало свою безопасность и хорошую переносимость, — рассказал замдиректора по научно-клинической работе Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Сергей Борисов.

SQ109 представляет собой малую молекулу, которая позволяет бороться с микобактериями туберкулеза, как восприимчивым к препаратам, так и обладающих множественной лекарственной устойчивостью. Кроме того, SQ109 увеличивает активность противотуберкулезных препаратов изониазид, рифампицин и бедаквилин.

Медицинский директор проектов ООО «УК Биопроцесс Кэпитал Партнерс» (фонд, инвестирующий в биотехнологии) Даниил Неменов рассказал, что принципиально новые лекарства от туберкулеза не появлялись уже около 40 лет.

— Лечение больных с МЛУ — действительно серьезная проблема. Множественная лекарственная устойчивость в некоторых регионах наблюдается у половины заболевших, — рассказал Данил Неменов. — Стандартные методы лечения и существующие лекарственные препараты быстро развивают у пациентов устойчивость, которую, судя по всему, поможет победить новый препарат. Кроме того, добавление его в стандарты лечения позволит существенно сократить время терапии.

Сейчас больных с МЛУ, согласно приказу Минздрава и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лечат «IV режимом химиотерапии». Это означает, что пациентам дают одновременно пять препаратов — в надежде, что какой-то из них подействует. В докладе Минздрава приводятся данные 2011 год. Из 16 тыс. больных с устойчивым к лечению туберкулезом терапия помогла только 37%. При этом 12% умерли от болезни.

По данным Росстата, в 2015 году в России было зарегистрировано 84,5 тыс. больных туберкулезом. По данным ВОЗ, во всем мире их 10,4 млн, в том числе 480 тыс. — с МЛУ. Наиболее неблагоприятна ситуация в Индии, Китае и России. В 2015 году от туберкулеза умерло 1,8 млн человек, сообщила ВОЗ.