Названа главная опасность марафона

Американские ученые полагают, что главная опасность марафонского бега заключается в повреждении почек. Соответствующее исследование опубликовано в American Journal of Kidney Diseases, кратко о нем сообщает Йельский университет.

Кратковременное повреждение почек у людей, пробежавших марафонскую дистанцию, пропадает примерно двое суток.

К подобным выводам ученые пришли, взяв анализа мочи и крови у нескольких участников марафонского забега, состоявшегося в США в 2015 году. В мероприятии приняли участие около полумиллиона человек.

Пробы мочи и крови выявили типичные маркеры повреждения почек. У 82 процентов исследованных была зафиксирована острая почечная недостаточность первой стадии. Причинами этого специалисты называют устойчивое повышение температуры тела, обезвоживание и снижение кровотока в органе.

Несмотря на то, что почечная недостаточность исчезала через два дня после марафона, вопрос о его влиянии на состояние органа в долгосрочной перспективе, особенно в условиях теплого климата, остается открытым.