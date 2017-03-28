В Госдуме предложили приступить к борьбе с ожирением и диабетом

Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил, что коммерческие предприятия могут обязать информировать граждан о количестве добавленного сахара на упаковке продукта. Об этом сообщает RT.

"Мало кто знает, что около половины сахара находится в еде, которая по сути не является сладкой, — в соусах, хлебе, макаронах и почти во всей промышленной еде. Информацию стараются не афишировать, что конечно, наносит ощутимый вред здоровью. Полагаю, что покупатель должен знать, что вместе с такой едой ему по сути предлагаю диабет", - сказал Сухарев.

В прошлом году сообщалось, что Роспотребнадзор хочет разработать законопроект об информировании потребителей о пользе продуктов через цветовую индикацию на упаковке.