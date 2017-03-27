Ученые показали пользу компьютерных игр для здоровья

Немецкие ученые из берлинского Института развития человека еще в 2013 году установили, что компьютерные игры приносят пользу в развитии человеческого мозга, способствуя обновлению нейронных связей, сообщил портал vladtime.ru.

С помощью видеоигр можно добиться улучшения ориентации в пространстве, научиться стратегическому планированию, повысить координацию и улучшить рефлексы. Кроме того, это хобби увеличивает объем кратковременной памяти человека.

Есть у компьютерных игр и опасные эффекты. Привыкание к ним и развитие зависимости стоит погасить наполнением реальной жизни приятными и радостными моментами, заставив детей не пытаться искать замену в компьютерном мире.

Ученые считают, что игры способны снять излишнюю агрессию в виртуальной реальности, не допуская ее в настоящей жизни. По статистике, во время выхода популярных игрушек существенно снижалась преступность.

Недавно ученые оценили влияние алкогольных напитков на качество интимных отношений. В разное время разные эксперты выдвигали разные мнения и гипотезы на этот счет.