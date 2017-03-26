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Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг Манту
Депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко прокомментировал заявление уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой относительно пробы Манту.
«В силу своей неопытности, а может быть, ещё по каким-то причинам, госпожа Кузнецова запуталась в самой себе как многодетная мать и как государственный чиновник высокого ранга. Делая такие заявления на всю страну и вводя в заблуждение родителей, и без того зачастую сбиваемых с толку, она не понимает, о чём говорит», — цитирует ФАН Онищенко.
По его словам, убеждения родителей относительно Манту, о которых говорит детский омбудсмен, являются непрофессиональными.
«Во-первых, тот тест, о котором она (Кузнецова. — RT) говорит, называя его конкретно, ставит её под удар другого закона, что она по существу занимается рекламой некого «тест-стопа», который, кстати, требует отбора крови у детей», — добавил депутат.
Онищенко призвал омбудсмена «делать более осторожные заявления на этот счет, потому что с туберкулезом в нашей стране не всё благополучно, к сожалению».
Ранее Кузнецова заявила, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении родителям альтернативы в вопросах проверки детей на туберкулёз, в частности, реакции Манту. Позднее в Минздраве прокомментировали её заявление.
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