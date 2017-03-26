Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг Манту

«В силу своей неопытности, а может быть, ещё по каким-то причинам, госпожа Кузнецова запуталась в самой себе как многодетная мать и как государственный чиновник высокого ранга. Делая такие заявления на всю страну и вводя в заблуждение родителей, и без того зачастую сбиваемых с толку, она не понимает, о чём говорит», — цитирует ФАН Онищенко.

По его словам, убеждения родителей относительно Манту, о которых говорит детский омбудсмен, являются непрофессиональными.

«Во-первых, тот тест, о котором она (Кузнецова. — RT) говорит, называя его конкретно, ставит её под удар другого закона, что она по существу занимается рекламой некого «тест-стопа», который, кстати, требует отбора крови у детей», — добавил депутат.

Онищенко призвал омбудсмена «делать более осторожные заявления на этот счет, потому что с туберкулезом в нашей стране не всё благополучно, к сожалению».