Генпрокуратура нашла завышенные цены на лекарства по всей РФ

Официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что по итогам проведенных в 2016 году проверок российской системы здравоохранения выявлено 84 тыс. различных нарушений в сфере распространения лекарственных средств.

Наиболее распространенным из них в целом по стране оказалось завышение цен на лекарства, которые входят в список ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Закон ограничивает оптовые и розничные добавки на эти препараты, но, как утверждают в Генпрокуратуре, его требования постоянно и повсеместно нарушаются.

Так, например, в Кемеровской области популярные препараты — аскорбиновую кислоту, ибупрофен, парацетамол и панкреатин — продавали с надбавкой в 55% (хотя закон разрешает максимум 30%).

Еще одним распространенным нарушением является отсутствие учета необходимых объемов медпомощи населению и ее финансового обеспечения со стороны региональных властей. Такие факты прокуроры выявили в Еврейской автономной, Костромской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Ульяновской областях и других субъектах.

В тяжелом положении оказались пациенты-льготники в Калмыкии — меньше 25% людей этой категории в 2016 году были обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Местный минздрав заключил государственные контракты на поставку лекарств только на 67 млн рублей, тогда как потребность ежегодного финансирования лекарственного обеспечения льготной категории граждан в республике составляет 300 млн рублей.

Также в Забайкальском крае, Волгоградской, Курской, Липецкой и Псковской областях сотрудники генпрокуратуры выявили множественные факты ненадлежащего обеспечения лекарствами граждан, которые страдают редкими заболеваниями.

В целом за прошлый год прокурорам удалось выявить свыше 84 тыс. нарушений в сфере здравоохранения, по этим фактам было внесено 643 протеста и свыше 15,5 тыс. представлений.