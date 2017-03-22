Ученые назвали авокадо залогом женского здоровья

По мнению ученых, в рационе питания каждой женщины должен присутствовать авокадо. Плоды этого растения благодаря своим уникальным свойствам являются продуктом номер один для слабой половины человечества.

Комплексное сочетание в авокадо меди, железа и витамина B2 способно нормализовать кровообращение и менструальный цикл. Из-за большого количества витамина Е, защищающего клетки от действия различных вирусов, эти плоды можно считать и средством от старения.

Олеиновая кислота, имеющаяся в составе авокадо, успешно предотвращает образование в сосудах человеческого организма холестериновых бляшек. Из-за обилия калия плод может нормализовать работу сердца и предотвращать отеки.

Ученые считают, что авокадо по силам заменить в рационе мясо, помогая формированию мышц и уменьшению жировых отложений.

И наконец, авокадо — мощный природный антиоксидант, нормализующий выработку гормонов и предотвращающий риск возникновения рака шейки матки.

Недавно ученые из Лейденского университета в Нидерландах провели исследование, согласно которому открытое окно на ночь может уменьшить риск развития диабета второго типа или ожирения.