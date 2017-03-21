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Найден неожиданный способ профилактики диабета
Фото: Fotolia/ effkaz
Открытое на ночь окно поможет избежать диабета II типа и ожирения. К такому выводу пришел эндокринолог Оксфордского университета Эшли Гроссман, передает The Telegraph.
Гроссман сделал это открытие, проанализировав исследование о влиянии глобального потепления на здоровье человека. Научный труд был опубликован учеными из Голландии в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.
Эксперты доказали, что повышение средней температуры на один градус Цельсия может спровоцировать возникновение тысяч новых заболеваний диабетом. Это связано с тем, что в теплую погоду человеческий организм перестает тратить калории на поддержания температуры тела. Подобная реакция повышает вес и увеличивает чувствительность к инсулину.
Ученые отмечают, что легкое охлаждение организма позволяет сжигать порядка 400 калорий в час и разгоняет метаболизм на треть.
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