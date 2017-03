Ученые нашли способ противостоять инсульту

Австралийские ученые обнаружили белок, который защищает мозг от последствий инсульта. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко описание исследования можно прочитать на сайте EurekAlert!

Инсульт ежегодно уносит жизни шести миллионов человек по всему миру, а пять миллионов человек остаются инвалидами из-за этого недуга. Теперь ученые из Квинслендского университета и Университета Монаша обнаружили белок, который поможет людям, перенесшим инсульт, не остаться инвалидами на всю жизнь.

В своих исследованиях ученые обнаружили, что разовая доза белка Hi1a, вводимая в организм в течение восьми часов после начала инсульта, защищает ткани головного мозга и улучшает нейронную активность.

Выяснилось, что белок Hi1a воздействует на кислоточувствительные ионные каналы в головном мозге, которые участвуют в гибели нейронов при инсульте. Эти каналы встречаются в нейронах центральной и периферической нервной системы, они принимают непосредственное участие в процессах обучения.

Открытие поможет в лечении людей, перенесших инсульт. Сейчас ученые ищут финансовую поддержку, чтобы приступить к клиническим испытаниям.