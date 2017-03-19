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Глава Роспотребнадзора предупредила о волне опасного вируса гриппа B
Несмотря на то, что эпидемиологический сезон заканчивается, Роспотребнадзор призывает россиян не расслабляться, так как за сезонным вирусом H3N2 идет более опасный вирус гриппа B, заявила глава ведомства Анна Попова. Главный санитарный врач России в интервью НТВ предупредила, что вирус гриппа B вызывает тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию. Она посоветовала обращаться к врачу при первых появлениях симптомов заболевания.
Ранее президент Владимир Путин посетовал на то, что премьер-министр слег с гриппом. «Дмитрия Анатольевича не уберегли», – сказал тогда глава государства.
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