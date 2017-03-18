Тринадцать жителей Магадана госпитализированы с подозрением на сальмонеллез

Медики в ночь на субботу госпитализировали в инфекционные больницы 13 жителей Магадана, у всех подозрение на сальмонеллез после приема пищи в столовой "Северовостокзолото", сообщила РИА Новости в субботу заместитель руководителя управления "Роспотребнадзора" по Магаданской области Ирина Коваленко

"К медикам за помощью обратились 15 человек. Двое от госпитализации в итоге отказались. Тринадцать, из них один ребенок, в больницах. Их состояние удовлетворительное. У всех подозревается сальмонеллез. Врачи взяли анализы, лаборатория сделает их в понедельник", — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, все обратившиеся к врачам обедали или ужинали в столовой "Северовостокзолото". Сейчас там проходит проверка, учреждение общепита временно закрыто.

"Предварительно установлено, что все отравившиеся ели картофельное пюре, в которое добавляли сырое яйцо. Сейчас составлен список тех, кто еще мог отравиться в этой столовой – в основном там питаются работники предприятий, расположенных в здании "Северовостокзолото". Медики намерены посетить каждого и выяснить, каково их состояние здоровья", — добавила собеседница.