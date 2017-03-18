Позитивный настрой: Лучшие продукты для борьбы со стрессом

Со стрессом так или иначе сталкивается каждый из нас, а обусловлено это целым рядом факторов. Однако ученые уверяют, что снизить уровень тревоги и раздражения помогут некоторые продукты. Рыба Для снятия стресса очень полезна именно океаническая рыба, которая выросла в холодных морях, к примеру, тунец или лосось, где имеются омега-3 жирные кислоты и отсутствует ртуть. По словам исследователей, этот компонент помогает снять признаки депрессии и в целом оздоровить организм. Яркие фрукты и овощи Ученые доказали, что яркие фрукты и овощи имеют свойство поднимать настроение у человека и секрет подбного воздействия кроется не только в цвете вышеупомянутых продуктов. Яркие фрукты и овощи могут улучшить кровообращение в мозге, что наблюдается благодаря наличию в них биофравоноидов. Острый перец Оказалось, что сосредоточенность и спокойствие у человека может вызвать элемент капсаицин, который провоцирует жжение после поедания острого перца. Из-за этого раздражителя мозг человека разрешает выделить специальные эндорфины, которые снимают боль и повышают настроение.

Любой вид сыра, утверждают эксперты, помогает человеку избавиться от депрессии благодаря присутствующим в нем аминокислотам, например тирамину, фенилэтиламину и, кроме того, триктамину. Помимо прочего, сыр помогает эффективно восстанавливать силы и заметным образом улучшить обмен веществ. Морская капуста В морской капусте содержатся витамины группы B, контролирующие уровень гормона адреналина. Из-за недостатка последнего человек ощущает хроническую усталость, а морская капуста может помочь исправить это состояние. Специалисты рекомендуют покупать стандартную морскую капусту на рынках или в кулинарных отделах и добавлять разные ингредиенты для улучшения вкуса. Бананы Помимо "гормона счастья" в бананах имеется витамин В6, а последний, как известно, также необходим человеку для хорошего настроения. Этот плод крайне полезен при хандре или, к примеру, хронической усталости. Орехи По аналогии с рыбой, орехи содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают поднять настроение, а также не менее важные элементы, триптофан и селен. Уровень селена в организме понижается в зависимости от возраста, в связи с чем пожилым гражданам орехи крайне полезно употреблять, а в день можно съедать около 30 граммов указанного продукта. Цельнозерновые продукты Очень значимая для организма человека фолиевая кислота содержится в цельнозерновых продуктах. Также подобные блюда помогают понизить уровень сахара в крови и ускоряют метаболизм.